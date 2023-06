Trasporti Roma – L’assessore Patanè: “Quella della gara per la realizzazione della fermata Pigneto è un’ottima notizia”

“L’avvio della gara da parte di Rfi per la realizzazione della fermata Pigneto sulla linea ferroviaria che collega la stazione Tiburtina alla Tuscolana è un’ottima notizia”: lo dichiara l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

“Si tratta di un intervento fondamentale per migliorare la mobilità di quel quadrante e proseguire nella cosiddetta rivoluzione del ferro perché – spiega Patanè – la fermata Pigneto, a regime, consentirà lo scambio tra le ferrovie locali FL1 e FL3 e la fermata della Metro C. L’opera quindi a Pigneto contribuirà a concretizzare un altro importante network su ferro, oltre a quello che nascerà al Colosseo con l’incrocio tra la linea B e la linea C. L’intervento – conclude Patanè – verrà inoltre inserito all’interno di un progetto più ampio dell’isola ambientale del Pigneto che è stata perimetrata. Un’area che prevede anche piste ciclabili di connessione tra le stazioni metroferrotranviarie e le ciclabili di via Prenestina, già esistente, e di via Casilina, da realizzare. Questo sarà uno dei progetti che cambierà in modo decisivo un pezzo di città migliorando la vita di centinaia di migliaia di cittadini”.

