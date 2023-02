Trasporti Roma, Patanè: “La tranvia Verano-Tiburtina verrà realizzata entro il Giubileo”

“La tranvia Verano-Tiburtina sarà realizzata nei tempi previsti, quindi entro il Giubileo”: lo dichiara l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè.

“In riferimento a notizie di stampa e alle dichiarazioni di esponenti della minoranza – aggiunge Patanè – si precisa che la gara per la progettazione è andata deserta per il solo lotto relativo alla tranvia Tiburtina. Le altre sono andate a buon fine. Per ovviare alla mancanza di offerte, Roma Servizi per la Mobilità ha subito avviato una manifestazione d’interesse.

L’iter si concluderà con l’affidamento entro il prossimo mese di aprile consentendo il sostanziale rispetto dei tempi previsti per la realizzazione”.

Max