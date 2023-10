Trasporti Roma – Santori e Picone (Lega): “Il Tram 8 senza corrente, un flop i lavori, il Campidoglio chiarisca”

“Con il tram 8 di nuovo fermo da piazzale Flavio Biondo al Casaletto senza neppure un giorno di regolare servizio dopo oltre un anno di stop, va in scena un’altra vergogna targata Pd. Atac e Campidoglio devono fare chiarezza. La ripresa del servizio è ridicolizzata da problemi elettrici che si sommano a ritardi, toppe, errori, allagamenti, mentre potature e pulizie sono ancora da eseguire e gli operai restano al lavoro anche oggi in mezzo alla strada”.

Lo dichiarano in una nota congiunta Fabrizio Santori e Giovanni Picone, capigruppo della Lega rispettivamente in Campidoglio e in Municipio XII, a proposito del riavvio della linea tram 8.

“Dopo molti mesi di lavori nemmeno conclusi e con la prospettiva di riaprire ancora una volta il cantiere, il tram viaggia solo su una parte del percorso e gli utenti sono costretti all’ennesimo trasbordo in attesa del bus sostitutivo. Questo è gravissimo, il Sindaco verifichi quanto accade, la qualità dei lavori eseguiti e i costi e i disagi sopportati dalla comunità, oltretutto con il discutibile risultato di rimettere in rotaia un mezzo antiquato, inquinante e rumoroso”, conclude Santori..

Max