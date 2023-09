Trasporti Roma – Santori (Lega): “Contrordine compagni, ritardi e no metro e bus gratis a studenti”

“Brusca marcia indietro del Campidoglio sulla gratuità dei mezzi pubblici agli studenti sotto i 19 anni, una proposta dello stesso Pd e approvata anche dall’Aula Giulio Cesare. Il goffo ‘contrordine compagni’ sul bonus Atac si trasforma in un’ inaccettabile presa in giro per migliaia di famiglie, che lamentano il mancato sostegno in un periodo già molto critico per la gran parte dei bilanci casalinghi”. Lo dichiara una nota il capogruppo della Lega capitolina Fabrizio Santori, cui sono pervenute molte proteste dai cittadini sulla vicenda.

“Contraddizioni sui 50 euro a giovane per fare le pratiche”, commenta, “e soprattutto ritardi nella comunicazione e quindi un ritardo anche nell’attivazione di un provvedimento che è stato ridimensionato chiedendo ai romani un contributo, mentre ancora non è noto come è possibile richiederlo. Le scuole iniziano, molte famiglie hanno già comprato gli abbonamenti ai prezzi precedenti: chiediamo a Atac di rimborsare interamente tutti coloro che possono rientrare in questa agevolazione”, conclude il capogruppo della Lega.

Max