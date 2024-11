Trattato globale sulla plastica, al via i negoziati. Greenpeace: “Il mondo vi guarda”

A Busan, in Corea del Sud, è iniziato l’ultimo round di negoziati per definire un Trattato globale sull’inquinamento da plastica. Il Comitato Intergovernativo di Negoziazione (INC-5), composto da delegati di tutto il mondo, si riunirà fino al 1° dicembre presso il Busan Exhibition and Convention Center. L’obiettivo del summit, giunto alla quinta – e ultima – sessione, è di raggiungere un accordo internazionale vincolante per combattere l’inquinamento da plastica.

“Nessuna persona su questo pianeta vorrebbe vedere rifiuti di plastica negli spazi verdi, nelle proprie strade o che si riversano sulle proprie coste. Nessuna persona vorrebbe particelle di plastica contaminata da sostanze chimiche nel proprio flusso sanguigno, nei propri organi o nei propri bambini non ancora nati.”, ha dichiarato Inger Andersen, Sottosegretario generale delle Nazioni Unite e direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, nella Plenaria di apertura delle negoziazioni.

“Quindi, il mondo vuole porre fine all’inquinamento da plastica. Il mondo ha bisogno di porre fine all’inquinamento da plastica. Vi chiedo di consegnare uno strumento questa settimana che ci metta sulla strada per consegnare proprio questo, per migliaia di giorni, mesi e anni a venire”, ha concluso Andersen.

