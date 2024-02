Trattori a Roma, ok incontro con prefetto

Trattori a Roma, agricoltori pronti ad approdare nella Capitale. E’ andato bene l’incontro con prefetto e questore. I trattori sono pronti a raggiungere Roma.

“La situazione è molto positiva.”, dice all’Adnkronos, Salvatore Fais, il portavoce del Coordinamento Nazionale Riscatto Agricolo.

“L’incontro con il prefetto e il questore è stato molto positivo. Stiamo lavorando sulla manifestazione. Credo che siano molti disponibili a farci manifestare il nostro malessere, che poi come abbiamo sempre detto non è contro il Governo ma contro l’Ue che ci sta schiacciando. Speriamo che il Governo si metta al nostro fianco. E portiamo le problematiche in Europa – ha detto Fais al Tg2 Post -. Le nuove politiche Pac sono molto sfavorevoli per il nostro settore e stanno favorendo alcune multinazionali. Poi di base abbiamo bisogno di difendere la nostra identità di agricoltori italiani per le nostre aziende e i nostri prodotti. Abbiamo dei prodotti di eccellenza che vanno difesi a qualsiasi costo”.