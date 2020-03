Tre palazzine evacuate per fuga di gas a Roma: proseguono operazioni messa in sicurezza dell’area

Sono tre le palazzine sgomberate a Roma in zona Conca D’Oro in via precauzionale dopo che ieri si è verificato un guasto a delle tubature del gas in via Etna incrocio con via Polvese durante i lavori di manutenzione stradale.

Proseguono le operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza dell’area: interdetto il traffico veicolare. I vigili del fuoco informano che è chiusa la tubazione ad inizio di via Etna fino al civico 10 compreso. Le 3 palazzine coinvolte nell’evacuazione, sono ai civici 12 e 13 di via Etna più un’altra al civico 1 di via Polvese. La decisione è stata presa dopo che sono state riscontrate alcune sacche di gas.

I residenti degli appartamenti interessati sono stati affidati al Dipartimento di Protezione Civile del Comune di Roma. Presenti sul posto le squadre dei Vigili del fuoco di Nomentano con il Carro Rilevamento Radiattivo Chimico), Italgas e polizia locale di Roma Capitale.