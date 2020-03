Tre Uomini e Una Gamba stasera in TV su Italia 1: orario, trama e curiosità

Ridere per non pensare, almeno per un po’, all’emergenza che sta mettendo in ginocchio il nostro paese. Potrebbe essere questo il modo migliore per convincere le persone a stare a casa in attesa che tutto passi. Quindi quale modo migliore di un film di Aldo Giovanni e Giacomo per tirare su il morale degli italiani?

Se poi il film è in questione è ‘Tre uomini e una gamba’, vero cult della commedia italiana l’intento è davvero ben riuscito, perché è difficile resistere alla tentazione di passare in modo spensierato la serata guardando il trio comico che da anni genera risate e buon umore. Questa sera ‘Tre uomini e una gamba’ sarà trasmesso da Italia 1 a partire dalle 21 e 25.

Trama, casta e curiosità su Tre Uomini e una gamba

Il film è uscito nelle sale cinematografiche nel 1997 raggiungendo una cifra d’incassi pari a 40 miliardi di lire, una cifra veramente alta per l’epoca. Tre uomini e una gamba è la pellicola che ha segnato il definitivo successo di Ado, Giovanni e Giacomo, trio comico nato in TV ed esploso al cinema, dove da anni ormai, a cadenza regolare, regala perle e divertimento.

Il film narra la storia di tre amici chiamati a riportare al suocero di uno dei tre una scultura a forma di gamba dall’ingente valore. Inutile dire che il viaggio sarà caratterizzato da peripezie ed eventi comici che lo rendono tra i più divertenti usciti nell’ultimo ventennio. Per passare un po’ di tempo spensierati Tre uomini e una gamba è proprio il film adatto.