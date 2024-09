Tregua dalle piogge, torna il caldo ma a tempo

Il caldo torna a farsi sentire in Italia, sebbene non in modo afoso, dopo una serie di violenti nubifragi che hanno colpito diverse regioni del Nord e del Centro, come Milano e Roma. Oggi, venerdì 6 settembre, il maltempo concede una tregua e il sole torna a splendere su gran parte del paese, con temperature ancora estive, soprattutto al Sud, dove si prevede un rialzo significativo.

Tuttavia, la prima burrasca di settembre non è ancora del tutto passata. Nel Nord Italia, in particolare in Friuli Venezia Giulia e in Liguria di Levante, ci si aspetta ancora piogge, mentre al Centro le precipitazioni potrebbero interessare l’Alta Toscana e le regioni adriatiche.

Aggiornamento ore 10

Dopo il giovedì caratterizzato da piogge intense, Milano respira una piccola pausa, ma resta in stato di allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico, con particolare attenzione alle zone dei Laghi, delle Prealpi Varesine, del Lario e delle Prealpi occidentali, nonché alle Alpi Orobie bergamasche. La pioggia record di ieri ha messo a dura prova la città, e la situazione resta sotto monitoraggio.

La Protezione Civile ha emesso allerta gialla per temporali in diverse regioni, tra cui la Campania (in particolare nel Basso Cilento, Alto Volturno, Napoli e Penisola sorrentina), il Friuli Venezia Giulia e la Lombardia, in particolare nelle zone dei Laghi e Prealpi.

Aggiornamento ore 10,30

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, l’estate potrebbe essere ormai in fase calante, soprattutto al Nord. Nuove perturbazioni sono attese da domenica, con un peggioramento del tempo anche per la prossima settimana, soprattutto al Nord. Al Sud, tuttavia, le temperature continueranno a essere elevate, con picchi di 38-39 gradi, in particolare in Sicilia, Calabria e Puglia.

Il weekend sarà caratterizzato da tempo soleggiato nella prima parte, con condizioni ideali per chi vuole andare al mare. Tuttavia, già da domenica è previsto l’arrivo di una massa d’aria instabile dal Nord Europa, che porterà piogge e temporali, soprattutto nelle regioni del Nord Est e del Centro-Sud.

Aggiornamento ore 11