Treni a sud di Roma bloccati: disagi e caos

Bloccati i treni a sud di Roma: una vera odissea per pendolari e viaggiatori, tra caos e disagi. Le linee ferroviarie Roma-Napoli, via Formia, e Roma-Nettuno sono sospese a causa dei danni provocati dal maltempo agli impianti della stazione di Torricola, a sud di Roma.

Trenitalia informa che sta proseguendo “il lavoro dei tecnici per riattivare la circolazione”, prevista, per per venerdì 8 ottobre. Sospesa quindi la circolazione di tutti i treni regionali Roma-Latina, linea Roma-Formia-Napoli, e fra Roma e Nettuno. Alcuni treni InterCity giorno sostituiti da navette ferroviarie con fermata ad Aversa.

Altri InterCity Giorno e Notte percorreranno l’itinerario via Cassino. Ciò implica tempi di viaggio superiori alla media di circa un’ora e mezza. “Nelle stazioni di Roma Termini, Latina, Nettuno, Aprilia e Campoleone è attiva l’assistenza di Trenitalia per informare e gestire eventuali necessità dei passeggeri presenti”, si legge sulla nota Trenitalia. Attivo anche il servizio di smart caring: ma per tanti, troppi viaggiatori, tutto questo non basta.