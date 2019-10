Trenta Ore Per La Vita lancia ‘il defibrillatore condominiale’

In Italia ogni ora circa 7 persone muoiono per arresto cardiaco, parliamo dell’impressionante proporzione secondo la quale, viene registrato 1 decesso ogni 1000 abitanti (fonte ohttp://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_CMORTE1_EV). Numeri importanti che motivano l’esigenza di dover intervenire quanto prima, per cercare di strappare alla morte migliaia di persone. Si tratta di un’incidenza molto più alta rispetto ai decessi per incidenti stradali o qualsiasi altro evento non legato a patologie.

Ma forse non tutti sanno che il 70% delle persone colpite da arresto cardiaco potrebbe essere salvato con l’impiego precoce di un defibrillatore.

Ebbene ‘Trenta Ore per la Vita’ ha creduto nella possibilità di invertire questa tendenza. Per 3 anni consecutivi, dal 2011 al 2013, ha portato avanti una campagna di raccolta fondi dedicata alla cardioprotezione in collaborazione con la CRI – Croce Rossa Italiana.

In questi anni grazie all’infaticabile impegno profuso dal progetto, sono state cardioprotette in Italia oltre mille strutture scolastiche e sportive e, ben 7mila persone sono state formate con corsi Blsd Milioni, rivoli anche ai telespettatori i quali, hanno visto come intervenire in caso di arresto cardiaco.

Ma nonostante la sensibilizzazione in materia di defibrillatori sia aumentata molto rispetto a qualche anno fa, l’obbligo per questo dispositivo salvavita è presente solo per le società sportive, ed ancora vengono confusi infarto ed arresto cardiaco.

Ed ora, dalla comune consapevolezza della necessità di continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della cardioprotezione e dell’utilizzo del defibrillatore, Trenta Ore per la Vita insieme a EMD112 lanciano la campagna rivolta alle famiglie ‘Cardioproteggi il Tuo Condominio’.

Un’iniziativa davvero lodevole

Come ha affermato il ‘ Presidente di Trenta Ore per la Vita’, Alessandro Giuliani, “Pur rimanendo sempre, quella della cardioprotezione, un’attività che ci ha visto promotori in molte occasioni, abbiamo sentito la necessità di dare uno slancio alle nostre iniziative con una nuova campagna. E’ nata così una collaborazione”.

Come tiene invece a sottolineare il Ceo di Emd112, Simone Madiai, “Per noi di EMD112 è motivo di orgoglio sviluppare questo importante progetto assieme a Trenta Ore per la Vita, che da sempre supporta iniziative dal grande impatto sociale in modo profondo e concreto. L’obiettivo è rendere ancora più fruibile questo strumento salvavita e aumentare le chance di salvataggio nel nostro paese, con obiettivi ambiziosi già nei prossimi 2 anni”.

La soluzione individuata per favorire la dotazione di questo strumento salvavita su larga scala e alla portata di chiunque, si basa su un acquisto rateale, con 3 differenti pacchetti tra i quali scegliere la più adatta all’ambiente di impiego, che comprende anche una quota che sarà donata a Trenta Ore per la Vita, per supportare l’Associazione nelle numerose iniziative sociali nelle quali è coinvolta o promotrice.

L’augurio è che questa campagna, oggetto di una preziosa collaborazione, possa promuovere la cultura della cardioprotezione e contribuire a salvare vite umane.

Tutte le persone interessate possono visitare una pagina dedicata al progetto https://www.trentaore.org/cardioproteggi-tuo-condominio/ sul sito di Trenta Ore Per la Vita.

Chi è Trenta Ore per la Vita

L’Associazione Trenta Ore per la Vita Onlus svolge attività promozionali e organizzative a favore di cause di rilevante interesse umanitario e sociale, e in particolare opera per l’ideazione, la promozione e l’organizzazione di specifiche campagne di comunicazione sociale, di sensibilizzazione e di raccolta di mezzi e fondi destinati a favore di gruppi, organizzazioni, associazioni ed enti che operano nei settori della ricerca scientifica, della prevenzione e cura delle malattie più gravi ed invalidanti, dell’attività organizzativa e dell’assistenza volontaria per il miglioramento delle condizioni di vita delle fasce di popolazione più indifese e disagiate.

Chi è EMD112

EMD112 – Echoes Medical Division è la divisione medicale di Echoes Srl, main importer per l’Italia dei defibrillatori HeartSine e Physio-Control (oggi appartenenti al gruppo americano Stryker), e di altri importanti brand internazionali. Coniugando medicina d’urgenza e cardioprotezione, EMD112 si è posta l’ambizioso obiettivo di offrire una seconda chance di vita alle persone colpite da arresto cardiaco. Ma non solo. L’esperienza acquisita nel campo dell’emergenza-urgenza medica la rende oggi un importante punto di riferimento nel campo del primo soccorso, con una gamma di prodotti innovativi e ad alto valore aggiunto.

Il defibrillatore nello specifico

Il defibrillatore è lo strumento per eccellenza che possiamo utilizzare per salvare vite umane. La scelta di EMD112 si è focalizzata per questa campagna sul defibrillatore semiautomatico samaritan.Questo DAE ha 8 anni di garanzia, è assicurato contro malfunzionamenti per oltre 12 milioni di Euro, ha tempi di carica ed erogazione scarica di soli 8 secondi, è estremamente resistente, dispone delle certificazioni più rigide come la FDA americana, ha un range di impedenza che consente di intervenire con efficacia anche su soggetti con corporatura molte differente tra loro con scariche proporzionate, ha costi di manutenzione più bassi del mercato nel ciclo di vita di 8 anni considerando la sostituzione di batteria ed elettrodi alla scadenza dei 4 anni.

Info: Associazione Trenta Ore per la Vita Onlus – m.napolitano@trentaore.org

Max