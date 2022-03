(Adnkronos) – Marito e moglie sono stati trovati morti in una zona boschiva di Castello Molina di Fiemme, in Trentino. Sul posto i carabinieri. Da una primissima ipotesi si tratterebbe di un omicidio-suicidio: l’uomo avrebbe ucciso la moglie per poi togliersi la vita. In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica.