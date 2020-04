Trezzano sul Naviglio: Carabinieri sventano rapina alla farmacia

Un italiano di 47 anni residente a Rosate ha tentato un furto alla farmacia di Trezzano sul Naviglio in via Metastasio.

L’uomo è arrivato in sella a uno scooter blu scuro, è sceso ed ha indossato un passamontagna per non farsi riconoscere, dopo di che è entrato nella farmacia brandendo una pistola a salve priva del tappino rosso.

Purtroppo per lui e fortunatamente per i gestori del negozio tutta la scena è stata notata da una pattuglia dei carabinieri che sono prontamente intervenuti bloccando il malvivente, che tra l’altro aveva già precedenti penali.

Oltre alla finta pistola l’uomo era in possesso di un grosso taglierino. dopo la cattura è stato portato nel carcere di San Vittore.