Trinità dei Monti: agenti trovano il portafoglio… di un pusher

Nel consueto giro di pattugliamento all’interno dell’area del Centro Storico, gli uomini della Polizia Locale hanno trovato un portafogli smarrito nei pressi della scalinata di Trinità de Monti. Quando gli agenti del I Gruppo – ex ‘Trevi’ – lo hanno aperto per identificarne il proprietario, così da poterlo restituire, si son imbattuti in una ‘sorpresa’. All’interno del vano portaspicci, hanno infatti notato un involucro di cellophane, che celava diverse dosi di cocaina. A quel punto, grazie ai documenti è bastato rintracciare il proprietario presso la sua abitazione, nel quartiere Trieste. Qui, dopo aver identificato un 26enne (risultato avere precedenti per uso di sostanze stupefacenti, spaccio e guida in stato di ebbrezza), hanno quindi provveduto a perquisire l’appartamento ed il garage in uso. Sono così spuntati fuori

diversi soldi in contanti, della marijuana, e più bilancini di precisione, segno evidente della sua attività di spaccio.

Il giovane è stato così fermato e quindi deferito all’Autorità Giudiziaria.

Max