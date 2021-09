Tritolo sul Parlamento e indirizzo di Draghi: la chat no vax Telegram

“Radere al suolo il Parlamento con tutti loro dentro. Basta un piccolo drone pilotato dai tetti di Roma… un 500 grammi di tritolo e lo lasci cadere durante la seduta…non resterà nessuna prova e farà il suo effetto..”. Questo il proposito degli attivisti No green pass e No vax indagati dalla Procura di Milano per istigazione a delinquere aggravata. Nel gruppo Telegram definito “I guerrieri”, non solo il piano contro la Camera ma anche la ricerca dell’indirizzo del premier: “L’appartamento di Mario Draghi è situato al numero…quartiere…questa fonte non è sicura”, si legge negli screenshot resi noti dalla polizia. Poi il 5G: “Dobbiamo bruciare le” antenne “5G” perché “sono ben esposte, basta avere la mira giusta dalla distanza. Se ne può mettere fuori uso tanti contemporaneamente così che diventeranno matti nel correre dietro a ripararle”.