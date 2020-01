Trizzino su Di Battista: “Il M5s è da ricostruire ma sembra il contrario”

Intervistato dal portale Affaritaliani Giorgio Trizzino, deputato M5s ha commentato la ‘complicata’ situazione che sta vivendo il Movimento. Poi, commentando quanto scritto da Alessandro Di Battista in merito all’espulsione del senatore Paragone dal M5s, Trizino ha affermato che “Ho letto il post di Alessandro e farebbe bene a evitare in questo momento qualsiasi riflessione in merito alla complicata situazione all’interno del Movimento. Mi sembra che ultimamente non pensi tanto alla ricostruzione del M5S quanto alla sua demolizione. Non sono assolutamente d’accordo con quanto affermato da Di Battista“.

Una presa di posizione abbastanza chiara quella del deputato, che in qualche modo legittima una sorta di ‘stato confusionale’ della leadership, forse impreparata a dover fronteggiare la forte ondata di dissenso che si sta allargando a macchia d’olio in seno al Movimento stesso…

Max