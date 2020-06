Trolley vietati in aereo dal 26 giugno: ecco perché, la nuova regola sui voli

Trolley vietati in aereo da oggi, 26 giugno. Questa la nuova disposizione dell’Enac, che gestisce la regolamentazione sul traffico aereo in Italia.

La decisione interesserà tutte le compagnie aeree ed è stata presa per motivi sanitari, in ottemperanza al contenimento dell’emergenza coronavirus.

Da oggi, venerdì 26 giugno, non si potranno quindi più portare in aereo borsoni o trolley come bagaglio a mano, questo per i voli sia nazionali che internazionali. Consentiti soltanto i bagagli piccoli, come zaini o borse che possono essere riposti nello spazio sotto al sedile.

Trolley nella stiva, la nuova regola sui voli. Enac “non consentito uso cappelliere”

“Per quanto concerne il bagaglio a mano, ai passeggeri è consentito di portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato” ha affermato l’Enac. “Per ragioni sanitarie non è consentito a nessun titolo l’utilizzo delle cappelliere“.

Niente più bagagli grossi nella cabina dell’aereo, quindi. I trolley e i borsoni dovranno quindi essere imbarcati in stiva. A dare la notizia in anteprima il Corriere della Sera.

Ad inizio giugno, infatti, il quotidiano aveva svelato la disposizione, presente nel Dpcm dell’11 giugno, secondo la quale veniva imposto il divieto di trolley di grandi dimensioni nella cabina.