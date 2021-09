Tromba d’aria a Pantelleria, notte di lavoro per i vigili del Fuoco

Tante attestazioni di solidarietà per l’isola di Pantelleria colpita ieri da una tromba d’aria che ha causato 2 morti e nove feriti, di cui quattro in gravi condizioni. Sull’isola vigili del fuoco e volontari del gruppo comunale di Pantelleria hanno lavorato sino a tarda notte per rimuovere dalla strada alberi, cavi elettrici e pali della luce divelti dal forte vento che si è abbattuto sulla zona di Campobello.

“Sono sgomento per la tragedia che si è abbattuta ieri sera sull’isola di Pantelleria ed esprimo il mio cordoglio e quello dell’intera Assemblea regionale siciliana a tutta la cittadinanza. Siamo vicini ai familiari delle vittime e dei feriti che hanno avuto la sventura di trovarsi al centro di questa calamità” ha detto il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè. Vicinanza e cordoglio anche dal segretario del Pd Sicilia Anhony Barbagallo e dal presidente della direzione regionale dem Antonio Ferrante che ieri sera hanno definito “drammatiche” le notizie che arrivavano dall’isola. “Il M5S all’Ars è vicino alle famiglie dei morti e ai feriti – ha detto il capogruppo del Movimento all’Ars Giovanni Di Caro – Grande vicinanza e solidarietà anche a tutta la comunità isolana e al sindaco Vincenzo Campo”.

“Ancora una tragedia, ancora vittime del clima sempre più estremo, anche e soprattutto nel Mediterraneo – ha sottolineato la deputata regionale dei Verdi Valentina Palmeri – Mentre esprimo, anche a nome dei Verdi, il mio cordoglio e la vicinanza alle famiglie e alla comunità di Pantelleria, non posso non rivolgere un appello alla politica a tutti i livelli perché si rifletta sulle nostre responsabilità, su quanto abbiamo fatto e quanto possiamo e dobbiamo fare perché si inverta la rotta, affinché non si sottovaluti più la gravità della questione ambientale e non si ripetano più queste tragedie”.

Anche il sindaco di Lampedusa Totò Martello si è stretto intorno alla comunità di Pantelleria: “Le notizie e le immagini che arrivano da Pantelleria sono impressionanti. Alle famiglie delle vittime va il più profondo cordoglio da parte mia e della comunità di Lampedusa e Linosa. Al sindaco Vincenzo Campo ed alla popolazione dell’isola colpita da questa drammatica calamità naturale, ed in particolare alle persone che sono rimaste ferite, va la nostra vicinanza e solidarietà”.