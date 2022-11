Trombetti sul Pd romano: “Lavoriamo alle primarie delle idee’ e su un confronto largo e ampio per il Lazio del futuro”

Come hanno dimostrato le recenti elezioni politiche, è evidente il momento di difficoltà in seno al Partito democratico che, preso atto della debacle sta già lavorando per recuperare.

Una ripartenza tutta da panificare quella a livello nazionale mentre, a livello locale, laddove le amministrazioni dem hanno modo di esercitare la propria gestione, le cose non sembrano invece andare poi così male.

E’ il caso della Capitale, indubbiamente – anche per le sue dimensioni – la città più difficile ed ‘ostica’ da gestire.

Eppure, nonostante tutto, il lavoro dell’amministrazione guidata dal sindaco Gualtieri, può considerarsi come una sorta di punto di ripartenze per il partito stesso.

Trombetti: “Con l’amministrazione Gualtieri Roma sta tornando ai livelli di grande Capitale internazionale”

Come fa notare anche il consigliere e Responsabile Casa del Pd, Yuri Trombetti (nella foto), commentando anche l’imminente ‘chiamata’ alle Regionali:

“Con l’intervista di oggi al Messaggero, Alessandro Onorato ha sottolineato come l’attenzione e l’amore riservate alla nostra città dall’amministrazione Gualtieri trovino conferme nella ripartenza di numerose iniziative che hanno saputo riportare Roma ai livelli di grande Capitale internazionale.

Ma anche un’intervista che, al tempo stesso, offre lo spunto perché il Partito Democratico si interroghi sui temi proposti dall’assessore, in particolare sulle ‘primarie delle idee’ e su un confronto largo e ampio che suggerisca proposte e riflessioni per il Lazio del futuro”.

Dunque, prosegue Trombetti, “Vogliamo ripartire da questa nuova ondata di energia per dare sostegno alla candidatura di Alessio D’Amato alla presidenza della Regione Lazio, auspicando che converga intorno alla sua figura una coalizione ampia e che tenga conto dell’ottima esperienza che ha portato avanti come assessore alla Sanità in una fase particolarmente complessa della storia del nostro Paese”.

Max