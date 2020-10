Trono Classico e Trono over, le anticipazioni di uomini e Donne di oggi 26 ottobre

Primo appuntamento settimanale per Uomini e Donne. Il popolare programma di Maria De Filippi torna in onda con nuove sorprese e novità. Come spesso succede è difficile capire con esattezza cosa andrà in onda, ma basandosi sulle registrazioni passate è possibile ipotizzare cosa regalerà la puntata odierna.

Vediamo quindi le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne della puntata di oggi lunedì 26 ottobre. Per quanto riguarda il Trono over la protagonista odierna dovrebbe essere Roberta Di Capua. La dama è uscita con Michele, cavaliere molto popolare nel parterre femminile. Tra i due la conoscenza sembra procedere nel modo giusto, ma un particolare infastidirà la dama.

Per Michele scenderà infatti una nuova donna. Il cavaliere deciderà di farla sedere e questo indispettirà Roberta, che nonostante questo deciderà comunque di continuare a conoscere il cavaliere.

Sarà poi il turno del Trono Classico: sotto i riflettori Davide Donadei. Il tronista in settimana ha deciso di uscire con Chiara, nonostante avesse promesso a Beatrice di portarla fuori per il suo compleanno. La decisione del ragazzo è dovuta ad alcuni messaggi di Chiara, che ha rivelato di passare un momento difficile. Beatrice, rimasta a casa, resterà delusa dalla decisione di Davide, che in studio si scuserà con lei.