Trono Classico e Trono Over: le anticipazioni di Uomini e Donne oggi 6 ottobre

Cosa succede nella puntata di oggi di Uomini e Donne? Domanda ricorrente: sono molti, infatti, i fan che aspettano con impazienza di conoscere il futuro della trasmissione condotta da Maria de Filippi. La carne al fuoco è tanti, di certo non mancano le sorprese, tra colpi di fulmine, conoscenze troncate e nuovi amori che sbocciano.

Quest’anno la nuova formula che prevede la contemporaneità di Trono Classico e Trono Over ha arricchito ulteriormente il programma di colpi di scena. Non è raro, infatti, vedere interagire i due parterre, dando un nuovo tocco di imprevedibilità alle conoscenze. Scopriamo però meglio cosa succederà nella puntata di oggi 6 ottobre.

Paolo ‘molla’ Gemma

E’ noto ormai come Gemma Galgani da anni sia ormai alla ricerca dell’amore della sua vita. Impresa ardua perché finora la dama torinese ha ricevuto solo delusioni. L’ennesima è in arrivo, e proviene da Paolo, il cavaliere arrivato in trasmissione proprio per conoscere Gemma. Dopo una partenza che sembrava presagire qualcosa di bello tra i due la relazione si è interrotta.

Per quanto riguarda il Trono Classico dovrebbe essere oggi il giorno in cui la corteggiatrice Camilla deciderà di corteggiare Gianluca, comunicando come con l’altro tronista, Davide, non sia nato nulla. Un colpo di scena nel Trono Over, che vedrà presto anche la scelta di Jessica.