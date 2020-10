Trono Classico e Trono Over, Uomini e Donne: anticipazioni oggi 12 ottobre

Cosa succede oggi a Uomini e Donne? La domanda è sempre la stessa. E se per il resto della settimana quest’anno è più difficile capire con chiarezza cosa accadrà, per quanto riguarda il lunedì la scelta sembra obbligata: c’è Gemma Galgani. La settimana del programma di Maria de Filippi sembra sempre iniziare infatti con la dama torinese come protagonista.

Nella puntata di oggi lunedì 12 ottobre, secondo le anticipazioni, Gemma dovrebbe però finalmente essere felice. Dopo diverse delusioni – l’ultima arrivata da paolo – la dama torinese sembra aver finalmente trovato il sorriso. Anche se durerà poco a quanto pare. La donna, infatti, si è trovato molto bene con Biagio, con cui è uscita ultimamente.

Tra i due è scattato anche un bacio: una conoscenza che sta proseguendo bene quindi. Gemma sembrava aver perso la fiducia quando Paolo le ha comunicato di non avere più intenzione di conoscerla. Dopo il pianto liberatorio la dama ha trovato in Biagio un ottimo motivo per consolarsi e dimenticare le delusioni passate.

Gemma scoprirà però in fretta che Biagio, il cavaliere che sembra averle fatto perdere la testa, è uscito anche con altre donne. Ad una ha anche regalato un’orchidea. Attenzioni che non faranno piacere a Gemma, che deciderà comunque di continuare la conoscenza con l’uomo.