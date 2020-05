Trono Classico o Trono Over, le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi 28 maggio: i corteggiatori di Giovanna al completo

Il terzetto completo non si era mai visto finora. Tutti schierati in fila: Sammy, Alchimista e Alessandro. Giovanna Abate si è ritrovata per la prima volta i suoi corteggiatori in studio tutti nello stesso momento. Sarà questo il punto cardine della puntata di Uomini e Donne di oggi 28 maggio, come svelano le anticipazioni di Witty Tv.

Il Trono Classico prenderà quindi molto spazio rispetto a quanto succede di solito. Ci sarà tempo però anche per il Trono over, che come sempre sarà protagonista di colpi di scena e dibattiti, generati questa volta dalla frequentazione tra Veronica e Giovanni. “Questo rapporto sembra fatto tutto di ragione, non sento mai la pancia”, è l’obiezione sollevata da Gianni.

Giovanna contesa

Come detto il fulcro della puntata sarà Giovanna Abate, ancora indecisa sulla scelta da compiere. Ieri Alchimista ha svelato la propria identità, stupendo tutti. Oggi farà il suo ingresso in studio Sammy e saranno subito scintille tra i due. “Mi sono vestito da becchino perché sapevo che mi sarei seduto vicino a te”, lo ha provocato Alchimista.

Alla contesa si aggiunge poi Alessandro, che già da alcune settimane è in confronto aperto con Sammy. Proprio quest’ultimo lo attacca dicendo che nell’ultimo periodo Alessandro lo ha infangato, per questo gli rende difficile il discorso con Giovanna. Un tutti contro tutti per arrivare al cuore della tronista. Chi ci riuscirà? Ancora presto per dirlo, ma la strada sembra tracciata.