Trono Classico o Trono Over, le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi: Giovanna vede Sammy e Alessandro

Trono Classico o Trono Over, le anticipazioni di Uomini e Donne di...

Nuova puntata di Uomini e Donne, nuovi colpi di scena. Le anticipazioni di oggi mercoledì 20 maggio svelano due ritorni in studio molti importanti. Già ieri però ce n’era stato uno che ha sconquassato gli equilibri del parterre femminile, e in particolar modo Gemma. Dopo aver abbandonato lo studio, infatti, Sirius ha fatto ritorno per consolare Gemma che nel frattempo aveva iniziato a piangere.

La dama torinese si era abbandonata allo sconforto quando il giovane Nicola ha deciso di abbandonare la trasmissione a seguito del litigio tra Gemma e Valentina. Il 26enne oggi farà il suo ritorno in studio spiegando: “Vedere una donna piangere fa sempre dispiacere a prescindere da tutto”

Giovanna ritrova i suoi corteggiatori

Come al solito ormai la differenza tra Trono Classico e Trono over si è assottigliata tanto da annullarsi. Nel corso della puntata di oggi 20 maggio, infatti, oltre a cavalieri e dame sarà protagonista anche Giovanna Abate che riceverà una gradita sorpresa. In studio, infatti, ritroverà entrambi i suoi corteggiatori: Sammy e Alessandro.

Il primo a prendere la parola è Sammy: “Noi abbiamo avuto un rapporto un po’ particolare. Siamo partiti bene poi ci siamo inceppati. Abbiamo litigato tanto. Poi abbiamo trovato un punto d’incontro”. Il discorso si fa poi deciso tanto da fluire in un duo scambio di opinioni. La risposta di Giovanna non si fa attendere: “Ho sempre dato ragione alla mia pancia, dando tanto spazio a te e togliendolo a lui”, ha dichiarato riferendosi a Sammy.