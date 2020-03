Trono Classico o Trono over, le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi mercoledì 18 marzo

Premesse d’obbligo: è molto probabile che nemmeno oggi mercoledì 18 marzo Uomini e Donne vada in onda. È già successo ad inizio settimana: la trasmissione di Maria De Filippi è stata infatti sostituita da alcuni film che lunedì e martedì hanno tenuto compagnia ai telespettatori che si sono chiesti che fine avesse fatto Uomini e Donne.

L’equivoco è nato in primis dopo il comunicato di Mediaset, che ha annunciato l’interruzione della trasmissione solo dopo la messa in onda delle puntate già registrate precedentemente prima dell’emergenza e delle restrizioni totali. Ad alimentare l’incomprensione ci ha poi pensato Witty TV, che ha mandato in onda le anticipazioni del Trono Over.

Uomini e Donne, cosa succede al Trono Over

Nel caso in cui Mediaset dovesse decidere di mandare in onda Uomini e Donne e le ultime puntate registrate sarebbe il turno del Trono Over. Scopriamo quindi cosa succederebbe a dame e cavalieri nella prossima puntata che in ogni caso sarà la prima ad andare in onda. La trasmissione riprenderà con Marco e Carlotta, che dopo un confronto si erano lasciati in lacrime.

Il motivo? La confessione della dama di non provare alcun sentimento per Marco, che a sentendo quelle parole si scioglierà in un pianto dicendo di essere un illuso. Risponderà poi Carlotta, cercando di rincuorarlo e dicendogli di essere stato solamente una persona che ci ha creduto fino in fondo. La frequentazione tra i due sembra quindi sul punto di finire.