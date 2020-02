Trono Over, chi è Marcello Michisanti: età e vita privata del cavaliere di Uomini e Donne che vive con i suoi animali

Conoscenze che nascono, altre che si interrompono. Frenate brusche e impennate d’affetto. Uomini e Donne è una fucina di emozioni, soprattutto per quanto riguarda il Trono Over, che non manca mai di appassionare i milioni telespettatori che ogni giorno seguono con attenzione la trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi.

A contribuire all’enorme successo del programma di Canale 5 sono ovviamente anche le dame e i cavalieri che compongono i rispettivi parterre. È grazie a loro se la gente non vede l’ora di sapere come proseguiranno le frequentazioni tra i concorrenti. Uno degli ultimi ad arrivare, ma non per questo meno interessante, è senza dubbio Marcello Michisanti, conosciamolo meglio.

Marcello Uomini e Donne, lavoro e Instagram

Appena arrivato nello studio di Uomini e Donne è stato notato per il modo elegante di vestire e per il suo portamento. Marcello, infatti, che di cognome fa Michisanti, è un buyer di moda, per questo spesso a contatto con i protagonisti di quel mondo, come ha rivelato lui stesso in una delle prime interviste rilasciate al magazine della trasmissione.

Marcello ha 68 anni, è nato a Roma ora vive Sacrofano, un paese alle porte della Capitale. E single da tempo dopo la scomparsa di sua moglie, ha due figli ed ora cerca l’anima gemella. In attesa di trovarla c’è una curiosità divertente sul cavaliere: Marcello vive infatti in compagnia di numerosi animali: 5 bassotti, 3 cagnolini e 2 gatti. Su Instagram conta quasi 900 follower e posta foto dei suoi animali.