Trono over e Trono Classico, anticipazioni Uomini e Donne oggi 24 settembre

Cosa succede nella puntata di oggi di Uomini e Donne? La domanda si ripete spesso, perché la trasmissione di Maria de Filippi è tra le più seguite della tv italiana e il pubblico ha sempre più voglia di scoprire cosa accade nei nuovi episodi. Assottigliata la differenza tra trono Over e Trono Classico – ormai tutti nello stesso studio – il dating show continua a macinare ascolti.

E le puntate di questa settimana hanno alimentato ulteriormente la curiosità, visto che in ballo ci sono sia i protagonisti del Trono Classico che quelli del Trono Over. Che in questa edizione interagiscono e addirittura instaurano una conoscenza. Come successo a Lucrezia, la corteggiatrice di 33 anni che è uscita con Armando Incarnato.

Uomini e Donne, cosa succede oggi

Proprio Armando incarnato finirà nel mirino delle critiche per aver spostato le sue attenzioni dalla dame alle corteggiatrici del programma. E proprio una corteggiatrice, Selene, lascerà lo studio a causa delle critiche ricevute. La giovane, infatti, verrà attaccata per aver intrapreso una conoscenza con Nicola Vivarelli, detto Sirius, il ragazzo arrivato in trasmissione per conoscere Gemma Galgani.

Tra i due ora c’è il gelo, Nicola avrebbe infatti capito che preferisce le donne più giovani, della sua età, mentre Gemma già dall’inizio della nova edizione della trasmissione ha annunciato di non avere più interesse nel conoscerlo.