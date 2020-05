Trono Over, le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi 25 maggio: tre corteggiatricic per Sirius

Tre ragazze per Sirius. Potrebbe essere questo il titolo della puntata di uomini e Donne di oggi 25 maggio. Nicola Vivarelli, ormai conosciuto come Sirius dopo il periodo di chat, è uno dei protagonisti del dating show di Maria de Filippi più chiacchierati. Il suo corteggiamento nei confronti di Gemma Galgani ha fatto sorgere il dubbio sul suo reale interesse.

Molti si chiedono se un ragazzo di 26 anni possa provare veramente attrazione per una donna più grande di 40 anni. Tina tra tutte è la porta bandiera di tale tesi, secondo la quale Nicola è in trasmissione solo per farsi pubblicità e avere visibilità. Il ragazzo cerca da tempo di smontare l’ipotesi, ci proverà anche nella puntata di oggi, quando ad insidiare la conoscenza tra lui e Gemma saranno tre nuove ragazze arrivate per lui.

Una corteggiatrice spiazza Nicola

Maria de Filippi annuncerà infatti l’arrivo in studio di tre giovani ragazze arrivate per conoscere Sirius, che in queste settimane ha attirato su di sé cretiche ma anche l’interesse del parterre femminile. Inizialmente Nicola sembra recalcitrante nell’accettare la cote delle tre giovani arrivate per lui.

Ad abbattere il muro di diffida ci pensa una frase di una delle corteggiatrici, che suggerisce al ragazzo che una nuova conoscenza potrebbe dargli delle ulteriori sicurezze sui sentimenti che prova per Gemma. Che possa essere solo amicizia o affetto? O veramente interesse? Conoscere un’altra donna potrebbe aiutarlo a capire. Per questo Sirius diventa più aperto al dialogo mentre Gemma rimane colpita negativamente dall’arrivo delle tre ragazze.