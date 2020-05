Trono Over, le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi 29 maggio

Finisce la settimana di Uomini e Donne, ma non senza colpi di scena. La trasmissione di Maria De Filippi sta per giungere al termine: venerdì 5 giugno dovrebbe essere infatti l’ultima puntata della stagione attuale, per poi fare ritorno a settembre con tutti i protagonisti e soprattutto, si spera, con il pubblico in studio.

Intanto vanno avanti e si intrecciano le trame di dame e cavalieri, troniste e corteggiatori, sempre sul filo di una conoscenza buon fine e una rottura irrimediabile. Ieri sotto i riflettori c’è finita Giovanna Abate, insieme ai suoi corteggiatori. Tutti: Sammy, Alessandro e Alchimista. Insieme per la prima volta in studio.

Uomini e Donne, Gemma ancora pazza di Nicola

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi 29 maggio hanno svelato poco su quello che sarà. Ma è facile immaginare che dopo l’ampio spazio concesso al Trono classico quest’oggi ci si concentrerà sul Trono Over. E quindi anche su Gemma Galgani, protagonista indiscussa in tal senso. La dama torinese è ancora pazza di Nicola, e non mancano le gelosie.

Per Nicola, il giovane 26enne conosciuto come Sirius, in studio sono arrivate già delle ammiratrici, ma Gemma ha cercato di sbaragliare la concorrenza organizzando un’esterna romantica col giovane in cui la dama si è esibita in un ampio ed elegante abito. Anche Veronica Ursida sarà al centro dello studio, per lei ancora dubbi sul reale interesse che prova per Giovanni.