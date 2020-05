Trono Over o Trono Classico, anticipazioni Uomini e Donne 6 maggio: Giovanna è delusa

Uomini e Donne continua il suo nuovo corso con il ritorno in campo dei protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi dopo le due settimane passate da Gemma Galbani e Giovanna Abate a conoscere corteggiatori attraverso chat e parole. Un percorso propedeutico a quello che sta andando in onda dal 4 maggio.

In studio, infatti, oltre a vecchi protagonisti hanno fatto il loro ingresso anche gli spasimanti misteriosi che si sono palesati alle due donne. Ha stupito l’arrivo di Sirius il giovane ragazzo di 26 anni arrivato per corteggiare Gemma. Secondo le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi mercoledì 6 maggio è proprio il ragazzo uno dei protagonisti. Trono Over o Trono Classico quindi? Scopriamolo.

Tina attaccata Sirius, Giovanna delusa

Come è accaduto nelle due puntate fin qui andate in scena, ci sarà una commistione tra Trono Over e Trono Classico. Gemma Galgani, Sirius, dame e cavalieri saranno sotto i riflettori, così come Giovanna Abate, che si troverà da sola al centro dello studio con nessuno davanti a lei. Si sentirà delusa da questa situazione e sfogherà la sua frustrazione in studio.

Ci sarà spazio anche per un attacco di Tina a Sirius. L’opinionista, infatti, affibbierà un nove alla ‘mummia’. Alla domanda di Sirius che chiede chi sia la mummia, Tina gli si scaglia contro accusandolo. Di non aver mai visto la trasmissione e di conseguenza non avrebbe avuto modo di infatuarsi di Gemma. Altra corsa altro litigio, questa volta tra Veronica Ursida e Roberta di Capua.