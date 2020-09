Trono Over o Trono Classico: le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi 15 settembre

Cosa succede nella prossima puntata di Uomini e Donne? Domanda ricorrente, quasi un leit motiv che si ripete ogni giorno. Il dating show di Maria de Filippi appassiona milioni di telespettatori, che attendono con impazienza le nuove puntate. Trono Over o Trono Classico? Le anticipazioni di oggi 15 settembre dicono che dovrebbe essere il turno del Trono Over.

Protagonista, come spesso succede, Gemma Galgani: la dama torinese è infatti sotto i riflettori dello show ormai da diversi anni, e questa stagione non fa eccezione. La donna ha iniziato una conoscenza con un cavaliere, Paolo, da cui è arrivato anche un bacio. Non abbastanza però per spingere Gems a decidere di proseguire la frequentazione.

Nicola Vivarelli ha un’altra pretendente

Nonostante la conoscenza tra gemma e Nicola si sia chiusa nelle puntate precedenti, tra i due è ancora viva una sorta di attrazione che li spinge reciprocamente uno verso l’altro. Per questo il giovane cavaliere, arrivato in trasmissione proprio per conoscere Gemma, ha rifiutato altre dame arrivate per conoscerlo.

Nonostante questo c’è una dama di cui Nicola non rifiuta le lusinghe, già accennato la passata stagione. Si tratta di Valentina Autiero, che non ha mai nascosto l’interesse per il giovane, nonostante la differenza d’età, seppur limitata rispetto a quella che lo divide da Gemma. Tra i due nascerà una conoscenza? Per scoprirlo non resta che seguire la puntata di oggi.