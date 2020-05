Trono Over o Trono Classico, le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi 22 maggio: tre ragazze per Sirius

Uomini e Donne prosegue la sua corsa tra colpi di scena e ingressi inaspettati. Storie che si intrecciano, conoscenze pronte a sbocciare, litigi e scontri. Ce n’è per tutti i gusti, anche nella puntata di oggi venerdì 22 maggio. La domanda è sempre la stessa: Trono Over o Trono Classico? Una differenze che si è dimostrata ormai nulla.

Da alcune settimane a questa parte, infatti, sotto i riflettori sono solo dame e cavalieri, con il Trono Classico ormai relegato alla sola Giovanna Abate, l’unica rappresentante dei tronisti dell’epoca pre-Covid. E proprio la ragazza sarà oggi protagonista. Giovanna sembra sempre più indecisa e combattuta, nemmeno il ritorno di Sammy e Alessandro l’ha aiutata a riordinare le idee.

Alchimista si svela

Alchimista è ancora deciso a mantenere segreta la sua identità, ma nella puntata di oggi svelerà almeno i motivi di tale scelta. I tre pretendenti di Giovanna però sembrano ancora incapace di catturare le attenzioni e soprattutto i sentimenti della ragazza, vicina alla scelta e confusa al punto tale che potrebbe evitarla.

Per quanto riguarda il Trono Over sarà ancora Sirius il protagonista. Il giovane corteggiatore, infatti, riceverà la visita di tre ragazze desiderose di conoscerlo. Nicola accetterà le avances? In studio anche Pamela e Enzo, che continueranno la discussione sfociata in toni duri nelle scorse puntate con tanto di addio tra le parti.