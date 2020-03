Trono Over o Trono Classico, le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi giovedì 19 marzo

Prima di scoprire le eventuali anticipazioni è bene precisare una cosa: è quasi certo che nemmeno oggi Uomini e Donne andrà in onda su Canale 5. lasciamo aperta una minima finestra di dubbi per il comunicato Mediaset con cui aveva annunciato la sospensione della trasmissione di Maria De Filippi, assicurando che sarebbe andata avanti ancora per alcune puntate.

Così non è stato però finora, perché da lunedì a mercoledì su Canale 5 alle 14 e 40 sono andati in onda tre film che hanno sostituito le vicende di dame e cavalieri, trovando il disappunto dei telespettatori che si aspettavano di trovarsi di fronte all’ennesima puntata del Trono over, come aveva tra l’altro annunciato anche Witty TV.

Le anticipazioni del Trono Over

Se Mediaset dovesse decidere quindi di fare l’ennesima sorpresa potrebbe decidere di mandare in onda le ultime puntate registrate di Uomini e Donne, in quel caso sotto i riflettori sarebbe il Trono Over e quindi le vicende di dame e cavalieri che continuano ad appassionare milioni di telespettatori ogni giorno.

C’è una relazione in particolare finita nell’occhio del ciclone: quella tra Marco e Carlotta. La dama ha confessato di non provare più alcun sentimento per il cavaliere, che di fronte a questa verità si scioglierà in un pianto a cui Carlotta proverà a dare un freno rassicurandolo di aver fatto bene a crederci fino in fondo.