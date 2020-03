Trono Over o Trono classico, le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi lunedì 16 marzo

Uomini e Donne non si ferma, almeno per il momento. Il popolare dating show condotto da Maria De Filippi, infatti, per questa settimana andrà avanti regolarmente per poi interrompere la messa in onda delle puntate da lunedì prossimo, questo ovviamente per osservare il decreto contro l’emergenza coronavirus.

Oggi lunedì 16 marzo Uomini e Donne va quindi in onda e torna la classica domanda: c’è il Trono Over o il Trono Classico? Oggi è il turno di dame e cavalieri, quindi del Trono Over, che come al solito regalerà spettacolo e colpi di scena, seppur con alcune limitazioni dovute all’emergenza che imponeva al momento delle registrazioni delle puntate una distanza minima tra i partecipanti. Scopriamo le anticipazioni della puntata di oggi.

Marco e Carlotta, ancora un confronto

L’ultima puntata di Uomini e Donne, quella andata in scena venerdì scorso, ha messo in luce la rottura tra Marco e Carlotta, una coppia che sembrava destinata a continuare la frequentazione fuori dal programma. Tra i due, infatti, c’è stata una lunga conoscenza durata per alcune settimane, almeno fino all’ultimo colpo di scena.

Carlotta ha infatti rivelato di non provare sentimenti per Marco, che a tale affermazione è scoppiato a piangere. Nella puntata di oggi lunedì 16 marzo il confronto tra i due continuerà. Marco affermerà di sentirsi preso in giro, ma Carlotta risponderà invece che non deve sentirsi così, piuttosto come una persona che ci ha creduto veramente. Ancora un momento di sconforto per Marco, che verserà ancora lacrime per Carlotta, con cui però il rapporto sembra ormai irrecuperabile.