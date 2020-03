Trono Over o Trono Classico: le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi martedì 17 marzo

Tutti ieri si aspettavano le nuove puntate del Trono Over in onda su Canale 5. Lo aveva annunciato il Decreto anti-coronavirus, che dichiarava che la trasmissione di Maria de Filippi sarebbe andata avanti ancora per un po’, così come le anticipazioni di Witty TV, che metteva in mostra le nuove vicende di dame e cavalieri.

Alla fine però al posto di Gemma e compagni è andata in onda una serie televisiva che ha preso il posto di Uomini e Donne. Un duro colpo per i fan che si aspettavano la messa in onda del dating show più amato dagli italiani. E oggi martedì 17 marzo andrà in onda il Trono Over o il trono Classico? Difficile capirlo, perché è probabile che la trasmissione sia stata interrotta anticipatamente. Nel caso in cui dovesse andare in onda vi forniamo e anticipazioni.

Marco e Carlotta, ancora lacrime

Nel caso in cui Mediaset decidesse di mandare in onda Uomini e Donne sarebbe il turno del Trono Over, già atteso nella giornata di ieri. Nella prossima puntata continuerà il confronto tra Marco e Carlotta, che hanno maturato l’idea di troncare la frequentazione nonostante il loro rapporto sembrava destinato a culminare fuori dagli studi.

A precisa domanda Carlotta rivelerà infatti di non provare sentimenti per Marco, che a tale affermazione scoppierà in lacrime dichiarando di sentirsi un illuso. La dama risponderà che deve invece sentirsi come una persona che ha creduto fino in fondo in una storia. La frequentazione tra Marco e Carlotta sembra quindi destinata a finire.