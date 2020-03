Trono Over o Trono Classico? Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi mercoledì 11 marzo

Trono Over o Trono Classico? La domanda si ripresenta come ogni giorno, anche se in questo caso la risposta è più facile del previsto. Dopo le due puntate consecutive del Trono Classico, infatti, la trasmissione condotta da Maria De Filippi metterà al centro il Trono over con dame e cavalieri pronti a proseguire le loro conoscenze.

Nelle ultime settimane il Trono Classico è stato contestato a causa della patina di finzione che gli spettatori percepiscono, per questo gli ascolti premiano il Trono over, che nella puntata di oggi mercoledì 11 marzo tornerà ad appassionare grazie a colpi di scena, scontri ed avvicinamenti. Insomma, tutto quello a cui ci hanno abituato dame e cavalieri.

Gemma triste, Andrea attaccato

La puntata riprenderà dopo la brusca interruzione avvenuta nell’ultima registrazione, ovvero quando Maria De Filippi deciderà di interrompere prima la trasmissione a causa del comportamento di Armando Incarnato, ritenuto offensivo dalla conduttrice. Il cavaliere si scuderà ma questo al momento sembra non bastare per risollevare la sua figura.

Intanto Gemma sarà triste perché in studio non ci sono cavalieri arrivati per corteggiarla, il che la farà sentire triste. A rincarare la dose ci penserà Tina Cipollari che l’attaccherà perché crede che la sua tristezza sia finta. Altro protagonista della puntata Andrea, che verrà attaccato da più parti e difeso da Valentina.