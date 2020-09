Trono Over o Trono Classico, le anticipazioni di Uomini e Donne oggi 10 settembre

Come ogni edizione che si rispetti anche quella di quest’anno è caratterizzata da scontri, tensioni e gelosie. Uomini e Donne è ripartito da poco e ha già messo in scena quasi tutto il suo repororio. Protagonista indiscussa delle prime puntate, nemmeno a dirlo, è stata Gemma Galgani. La dama torinese, infatti, è tornata in studio con un ritocchino facciale.

Un cambiamento che ha scatenato l’ironia di Tina Cipollari, sempre pronta a punzecchiare la rivale. La dama di Torino, intanto, ha apportato due grandi cambiamenti anche sotto il punto di vista sentimentale: sembra infatti chiusa la conoscenza con Nicola, mentre in studio è arrivato Paolo per conoscerla. Cosa succederà nella puntata di Uomini e Donne di oggi 10 settembre? Scopriamolo nelle anticipazioni.

Nicola geloso di Gemma

Nella puntata di oggi dovrebbe essere protagonista il Trono Over, e quindi anche Gemma Galgani. La dama, come detto, sta conoscendo un nuovo corteggiatore: Paolo. Folta chioma, anelli in vista e spirito indomito. Un uomo diverso dagli altri, nonostante i suoi 62 anni. Per questo è stato soprannominato mister Lamas.

Gemma deciderà, dopo la puntata, di andare in esterna con lui. Oggi probabilmente vedremo il frutto di quell’oretta insieme. Tutto questo farà però ingelosire Nicola Sirius, che farà notare a Gemma la totale assenza di riguardo nei suoi confronti. Tra i due nasceranno ancora scintille.