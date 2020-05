Trono Over o Trono Classico, Uomini e Donne 7 maggio: le anticipazioni di oggi

Trono Over o Trono Classico? La domanda torna prepotentemente d’attualità ora che Uomini e Donne ha fatto un passo indietro per ripartire dalle origini. Dopo le due settimane dedicate a chat e parole, il programma di Maria De Filippi accoglie ancora i protagonisti in studio, seppur con le dovute accortezze.

Nella puntata di oggi 7 maggio non mancheranno sorprese e novità, il nuovo corso è infatti partito col botto, col giovane Sirius sceso dalle scale per conoscere Gemma, scatenando diverse polemiche, soprattutto da parte di Tina. Anche nella puntata odierna l’opinionista non perderà occasione per ribadire alla dama torinese il suo dissenso per la conoscenza che sta portando avanti: “Se vuoi andare fino in fondo è giusto che ti adegui alla sua età”, le ha detto l’opinionista.

Scontro tra Pamela e Enzo

Nella puntata di oggi 7 maggio Uomini e Donne proporrà ancora il Trono Over, anche se Giovanna Abate sarà protagonista della puntata, al contrario di suoi colleghi tronisti. Sotto i riflettori però sempre Gemma Galgani, che verrà incalzata anche da Maria: “Hai. Paura della sua giovane età, della vita che ha davanti?”, le chiede in riferimento a Sirius.

Gemma appare decisa nel rispondere no e dovrà affrontare anche uno scontro con l’eterna rivale Barbara De Santi. In puntata entreranno poi Enzo e Pamela. La coppia, o presunta tale, avrà molto da dire soprattutto in virtù delle ultime dichiarazioni di Pamela nei confronti del cavaliere, sceso agguerrito in studio per far valere le sue ragioni.