Trony, volantino pre Black Friday, 28 ottobre 2019: sconta l’IVA con prezzi bassissimi. Ecco quali e come fare

Ci si avvicina sempre di più al Black Friday e inevitabilmente le grandi imprese e le compagnie che si sfidano sul campo concorrenziale della tecnologia iniziano a far rombare i motori. Tra questi, ecco Trony che non si lascia certo intimorire dai competitor del mercato.

Se Euronics ha lanciato la sua sfida e MediaWord e Unieuro hanno risposto, di certo Trony non è da meno. Come? In che modo si è comportata? Semplice.

Ecco che arriva un volantino che anticipa il Black friday e che per questo finale di Ottobre 2019 regala una formidabile iniziativa: sconta l’IVA sugli acquisti e, in più, offre prezzi davvero bassissimi e convenienti. Quali? Eccoli.

Trony, volantino pre Black Friday, 28 ottobre 2019: sconta l’IVA più sconti e promozioni. Ecco dove si può e a quali condizioni

Trony rilancia una delle campagne promozionali che l’hanno resa famosa in Italia: lo sconto IVA. Ma occhio perchè emerge subito un dato: almeno al momento, ciò non è possibile ovuqnue.

L’offerta infatti è limitata a due regioni nello specifico: Trentino e Campania.

E come si fa a ottenere questo vantaggi? Ebbene, tutti gli acquisti potranno quindi essere completati esclusivamente presso i punti vendita residenti nelle regioni di cui sopra, non altrove o sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica stesso. Lo sconto IVA consiste quindi in una riduzione del 18,03% rispetto al valore originario di listino di tutti i prodotti attualmente disponibili in negozio.

Lo sconto si applica sul prezzo base, pertanto va data la massima attenzione al valore di partenza, in quanto in alcuni casi potrebbe non essere poi così tanto conveniente quando sperato. Il dato comunque è evidente: grazie allo sconto IVA il risparmio è incredibilmente vantaggioso.

Del resto non è una riduzione effettiva del 22%: in pratica in questo caso si parla di scorporo dell’IVA, non di sconto IVA totale.

Come detto, di conseguenza, lo sconto finale è del 18,03% sul volantino. Quanto al resto delle promozioni, sfogliando il volantino stesso o andando online, si può veder quanti prodotti convenienti ci siano.