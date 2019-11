Trony, volantino pre Black Friday: regala i prodotti, sconti e promozioni. Ecco quali e come fare

Trony è sempre più lanciata nel mercato delle concorrenze e in questo inizio di Novembre propone delle condizioni di acquisto a dir poco convenienti. Di cosa si tratta? Semplice.

Un volantino, quello di Trony che anticipa il Black Friday con all’interno delle offerte decisamente convenienti. Di cosa si tratta? Ecco cosa prevede il volantino e quali sono gli sconti e le condizioni vantaggiose al suo interno.

Trony, volantino pre Black Friday: regala i prodotti, sconti e promozioni su tutti i prodotti. Ecco quando, dove e le condizioni

In pratica il Black Friday è già arrivato. Infatti, sempre di più, sono bassi i prezzi di acquisto. Si tratta di un volantino che gli utenti apprezzeranno non poco. Quali sono le condizioni? E’ presto detto.

Trony regala i prodotti e gli utenti hanno la chance di ottenere uno sconto speciale, ma sopratutto di prodotti gratuiti. Proprio così.

Il volantino di Trony riesce a conquistare tutti con un campagna promozionale, come però è attiva solamente in determinate regioni del territorio. Fino al 21 novembre vi potranno accedere solamente i residenti in Sicilia o Calabria, per gli acquisti in loco.

Il primo passaggio è provvedere all’acquisto di un grande elettrodomestico del valore di almeno 499 euro, o per un piccolo elettrodomestico con una spesa di soli 199 euro.

Fatto questo l’utente da una parte può approfittare di uno sconto speciale del 50% sull’acquisto di una coppia di elementi, dall’altro invece addirittura parliamo del 100% su un trio di terminali (sempre compreso l’elettrodomestico iniziale).

La riduzione verrà applicata sul valore di listino del prodotto originario, ma sopratutto solo sul meno caro fra quelli scelti da acquistare.