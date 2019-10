Trony volantino sconti imperdibili: due prodotti, il meno caro lo paghi la metà fino al 23 Ottobre 2019 (FOTO)

Dal 3 al 23 di Ottobre 2019 Trony lancia un volantino che sembra essere a dir poco imperdibile. Che cosa propone? Semplice. In questa ottica di concorrenza nella quale Trony è lanciata nell’auspicio di battere la concorrenza, la sfida si è fatta agguerritissima e lo strumento per vincere è sempre lo stesso: lo sconto.

Che cosa ha pensato di fare Trony questa volta? Semplice. Il suo volantino, che durerà fino al 23 Ottobre 2019 propone sconti incredibili che rappresentano una vera sfida ad Unieuro.

Oltre a prezzi molto bassi, gli utenti possono spendere la metà andando a scendere un secondo prodotto: ovvero, prendendone due, il meno caro costa il 50% in meno. Ecco tutte le specifiche

Trony volantino sconti imperdibili: due prodotti, il meno caro lo paghi al 50% fino al 23 Ottobre 2019. Ecco come fare e dove (FOTO)

Trony va incontro alle esigenze dei consumatori con un volantino che già dal titolo fa capire bene come funziona: la promozione chiamata “Il meno caro lo paghi la metà“, vede Trony puntare a convincere l’acquirente a comprare almeno due prodotti dal momento che il secondo costa la metà: si applica infatti uno sconto del 50% sul valore finale.

Il funzionamento è dunque semplice: il volantino tuttavia è valido solo in alcuni punti vendita della Repubblica di San Marino, Marche, Umbria, Molise e Abruzzo fino al 23 ottobre e non sul sito ufficiale).

Tutto ruota all’acquisto di un elettrodomestico dal valore di almeno 299 euro, oppure un piccolo elettrodomestico da almeno 59 euro o una televisione con un valore commerciale superiore ai 599 euro.

Dopodiché l’utente potrà scegliere un qualsiasi altro prodotto disponibile in negozio e, una volta giunto in cassa, riceverà uno sconto pari al 50% del valore del meno caro. L’acquisto dovrà essere completato direttamente in negozio nelle regioni indicate.