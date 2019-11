Troupe Rai aggredita ad Ostia, Cassazione conferma condanna Spada: metodi mafiosi

La Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 6 anni di reclusione nei confronti di Roberto Spada per lesioni aggravate dal metodo mafioso. Spada aveva aggredito ad Ostia il 7 novembre 2017, la troupe della trasmissione Rai ‘Nemo’ dando una testata al giornalista Daniele Piervicenzi e picchiando il cameraman Edoardo Anselmi durante la realizzazione di un servizio giornalistico.



Il sindaco di Roma Virginia Raggi presente in aula durante la lettura della sentenza ha poi commentato: “La sentenza riconosce l’aggravante mafiosa, è sicuramente una vittoria giuridica, ma è un segnale molto forte per la criminalità. A Roma non c’è spazio per la criminalità e la mafia. Idealmente un abbraccio a Daniele Piervincenzi e Edoardo Anselmi. Roma e il sindaco sono dalla parte di tutti i cittadini onesti”.