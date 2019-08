Trova il titolo della canzone cantandola: ecco il trucco

Quanti di voi hanno provato a cercare di ricordare il titolo di una canzone, cantandola, senza però riuscirci? Ebbene, uno dei crucci delle nostre amnesie canore potrebbe essere risolto attraverso l’approdo di un nuovo strumento tecnologico e multimediale fatto apposta per venirci incontro in questo problema.

Come fare a ricordare il titolo della canzone solo ricordandolo? Ebbene, oggi si può.

Ecco come trovare il titolo di una canzone canticchiandola tramite il web

Spesso c’è una canzone che ci gira in testa. Un pezzo magari famoso, che conosci anche bene, ma di cui non ricordi il titolo. Ne ricordi qualche parola ma proprio non sai il titolo della canzone: ebbene, per scoprirlo, basta canticchiarla al PC o al telefono per trovare il titolo.

Semplicemente cantandola. Proprio così. Esistono a dire il vero diverse soluzioni oggi per poter risolvere il cruccio: sia sul web che con delle App apposite. Ecco come.

Uno dei sistemi più noti per farlo si chiama Midomi. Se non si vuole scaricare programmi o App per ricordare la canzone, l’unica cosa che occorre è una connessione Internet. Basta andare al PC o da cellulare e entrare su Midomi: lì potrai canticchiare la canzone che hai in testa e il sito troverà per te il titolo.

Sembra fantascienza ma non lo è. Si va sulla home page, cliccando su “Click and sing or hum” (clicca e canta o canticchia) per circa dieci secondi il brano musicale.

A quel punto fa tutto il web: Midomi interrogherà il suo database e troverà il titolo e l’autore del pezzo. E si potrà sia ascoltare la canzone che vedere il video.

Del resto, Midomi fa anche riferimento ad una App: SoundHound. Il motivo è che i creatori di questa applicazione per iPhone e Android sono gli stessi che hanno creato il sito Midomi, permettendo di sapere il titolo di una canzone canticchiandola e di farlo tramite app.

SoundHound è una App gratuita. C’è anche una versione Premium che ha il vantaggio di non avere pubblicità e di dare qualche servizio extra a pochi euro.

Risparmiare, però, fa sempre comodo, e se non vi disturba la pubblicità allora basta anche la versione gratuita in cui il meccanismo è sempre lo stesso: vale a dire si canticchia e si trova la canzone senza alcun costo.

Per scoprire qual è il titolo di un brano musicale canticchiandolo, su SoundHund appunto, basta appena cantare per qualche secondo. poi si tocca dlo schermo e SoundHound troverà come nel caso precedente sia titolo del brano che il suo autore. Inoltre, si aprirà il video su YouTube qualora lo si volesse vedere.

Esiste pure una versione per PC di SoundHound, che garantisce le stesse performances: anziché farlo sugli strumenti mobili, lo si usa stando seduti al computer, ma la procedura non cambia affatto.

Ancora una volta basta cantare e in pochi secondi, appare il titolo, l’autore e i link ai video.