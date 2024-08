Trova un bancomat e vuole soldi dal proprietario: denunciato

A Latina, un cittadino di origine marocchina è stato denunciato per tentata estorsione dopo aver trovato una carta bancomat smarrita. L’incidente è avvenuto presso una filiale bancaria dove lo straniero, dopo aver mostrato la carta agli addetti senza ottenere risposta, si è seduto nella sala d’attesa. Successivamente, il legittimo proprietario della carta si è presentato per segnalare lo smarrimento e ha scoperto che lo straniero possedeva la sua carta. Quando ha chiesto la restituzione, l’uomo ha richiesto una somma di denaro in cambio, configurando un tentativo di estorsione. L’arrivo tempestivo dei poliziotti ha permesso di risolvere la situazione e l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

L’episodio insolito di tentata estorsione ha avuto luogo presso una filiale bancaria di Latina, coinvolgendo un cittadino di origine marocchina e un uomo del posto, proprietario di una carta bancomat smarrita.

I poliziotti della squadra volante di Latina sono intervenuti prontamente presso la banca dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante uno straniero che, prima dell’apertura degli sportelli, aveva mostrato una carta bancomat agli addetti richiedendo informazioni. Non avendo ricevuto alcuna risposta soddisfacente, l’uomo si era poi sistemato nei posti d’attesa della filiale.

Poco dopo, un cliente della banca ha riportato di aver smarrito una delle sue carte durante un prelievo e ha chiesto se fosse stata trovata. Gli operatori della banca hanno allora suggerito che la carta smarrita potrebbe essere quella in possesso dello straniero seduto nella sala d’attesa. A quel punto, il legittimo proprietario si è avvicinato allo straniero per chiedere la restituzione della carta.

Lo straniero ha confermato di avere la carta, ma ha richiesto una somma di denaro per restituirla al proprietario, un chiaro tentativo di estorsione. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei poliziotti ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Gli agenti hanno fatto restituire la carta al legittimo proprietario e hanno condotto lo straniero in Questura per ulteriori accertamenti.

Dopo aver verificato l’identità dell’uomo, che è risultato essere regolare sul territorio italiano in quanto titolare di protezione internazionale, e aver riscontrato precedenti per tentato furto, la polizia lo ha denunciato all’autorità giudiziaria per tentata estorsione. Il caso è ora nelle mani della magistratura, che procederà con ulteriori indagini e valutazioni legali.

