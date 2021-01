Trovato in metro con una pistola in mano: arrestato 30 enne

Era in metro con una pistola in mano: un 30enne disarmato da guardia giurata è stato arrestato. Momenti di panico sulla linea B della metropolitana di Roma: un uomo di trent’anni è stato sorpreso da una guardia giurata mentre dormiva in un vagone con una pistola in mano.

Immediatamente disarmato, è stato arrestato poi dalla polizia con l’accusa di porto abusivo d’arma da fuoco. La pistola non era registrata. Il 30enne è risultato avere numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio: è stato arrestato con l’accusa di porto abusivo di arma da fuoco.

Seguono aggiornamenti