Truffa prenotazioni viaggi online, allarme via SMS ed e-mail: cosa é come si evita

Truffa prenotazioni viaggi online, allarme via SMS ed e-mail: cosa é come...

Attenzione: tutti coloro i quali sono alle prese con una prenotazione di un viaggio online potrebbero essere a rischio. Perché? Cosa succede in effetti?

Arriva una grande truffa.

Si sta diffondendo una nuova frutta, quella relativa alla ricezione di email e SMS che, in pratica, nascondono una grossa truffa per le prenotazioni dei viaggi online. In cosa consiste? E´ presto detto.

Truffa prenotazioni viaggi online, allarme via SMS ed e-mail: ecco cosa fare per non rischiare

Come noto le truffe online sono sempre più diffuse, sempre piu´ variegate e complicate de decifrare; e per gli hacker truffare le vittime sta divendando quasi un gioco da ragazzi grazie alla attuale tecnologia e ad attrezzature e tecniche avveniristiche.

Una delle ultime truffe in ordine di tempi riguarda appaunto la prenotazione online per un viaggio vacanza. Come si sa, oggi tramite Internet chiunque puó trovare numerose offerte di voli low cost, e prenotarsi per dei viaggi vacanze o vari pacchetti viaggio davvero molto convenienti.

Ci sono, in effetti, tantissime proposte: alcune, peró, spesso, celano truffe e le oscure figure degli hacker; Come per i viaggi online appunto.

Le truffe in questione sembrano essersi diffuse in poco tempo e, purtroppo, con grande efficacia. Di recente sono state stanate tramite dellee segnalazioni inviate dalle vittime. Ma che cosa fanno i truffatori esattamente?

In poche parole, gli hacker riescono a frodare i consumatori tramite messaggi via mail o SMS. Uno dei sistemi piú usati é quello del phishing, forse lo stratagemma più utilizzato dai cyber criminali;

Costoro, in pratica, sono in grado di raggirare le vittime attraverso la divulgazione di messaggi pubblicitari allettanti convincendoli a fornire informazioni personali fingendosi un ente affidabile.

Con la scusa di pacchetti convenienti di viaggio prima convincono la persona a fidarsi, poi interscambiano dati per quanto riguarda la prenotazione.

Offrendo prezzi bassi e imbattibili e soprattutto tempistiche brevi, questi messaggi di fatto quasi obbligano, circuendolo, il cliente a fare la prenotazione on line in tempi brevissimi, accaparrandosi cosí tutti i dati personali e soprattutto quelli delle carte di credito.

Di conseguenza il consiglio da seguire é il solito: non accettare di inserire dati se non si é particolalarmente certi della struttura in cui li si inserisce e, soprattutto, assicurarsi di usare i canali diretti delle agenzie note o delle aziede viaggi acclarate.