Truffe dei rolex, svolta nelle indagini: è finito nei guai il famigerato re delle truffe degli orologi, una figura nota alle forze dell’ordine che avrebbe raggirato numerosi appassionati di orologi fingendosi un facoltoso acquirente.

Aveva messo a segno diverse truffe ingegnose, riuscendo negli anni, a impossessarsi di orologi di pregio e di beni di valore, spacciandosi nelle compravendite online come un facoltoso compratore. Il re delle truffe dei Rolex, come è stato ribattizzato, sarebbe un 50enne napoletano. Attirava gli appassionati di orologi sul web e poi li faceva cadere nella fregatura, sfilandogli il prezioso orologio con assegni scoperti.

Il re delle truffe dei Rolex e la sua tecnica di raggiro

Le indagini hanno preso avvio dalla querela di un cittadino italiano, appassionato di orologeria che, dopo aver collocato, su un portale online, l’annuncio di vendita di un prezioso orologio è finito nella rete di un sedicente acquirente. Il quale, dopo aver convinto la vittima a concludere l’affare di persona, si è presentato all’appuntamento con un assegno circolare dell’importo di 7.400 euro, corrispondete alla somma pattuita. Il venditore, dopo aver depositato il titolo presso il proprio istituto bancario, ha concluso la compravendita consegnando l’orologio.

Solo dopo alcuni giorni il venditore ha scoperto, tramite la propria banca, che l’assegno circolare depositato era contraffatto, privo di copertura e che anche il documento d’identità, esibito dall’acquirente per concludere la transazione, era contraffatto e riportante le generalità di un terzo uomo, estraneo alla vicenda.

Concluse le indagini dagli investigatori del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Roma, la polizia ha provveduto a trarre in arresto, a Napoli, il cinquantenne pluripregiudicato, per i reati di truffa e indebito utilizzo di documenti di identità falsi.