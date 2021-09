Trullo, aggredito da due persone che scaricavano calcinacci in strada

Trullo, Roma: una persona è stata aggredita in strada a calci e pugni, e solo per aver redarguito due persone – i suoi aggressori – in quanto avevano buttato calcinacci e materiali di risulta in strada. È quanto accaduto domenica sera all’altezza via Pitigliano.

Dopo averli rimproverati e aver fotografato la loro auto, i due lo hanno minacciato, strappandogli il cellulare di mano e gettandolo dalla macchina in fuga. L’uomo, un residente in zona, è dovuto ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale San Camillo di Roma e se la caverà in 5 giorni.

Un caso sul quale si è espressa, con un post su Twitter, la sindaca Virginia Raggi: “Non daremo tregua a questi delinquenti. Siamo al fianco di chi denuncia e lotta contro chi sporca e offende la nostra città”. Solidarietà espressa anche dell’Amministratore Unico di AMA Stefano Zaghis.