Tutto fatto sul bilancio. Parola del presidente Usa Donald Trump. La Casa Bianca ed il Congresso hanno trovato l’accordo sul bilancio che sospende il tetto del debito per due anni.

A dirlo è direttamente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attraverso uno dei suoi ormai rinomati Trump annuncia: “Trovato accordo sul bilancio”tramite il quale si spende nel definire l’accordo raggiunto con i leader repubblicani del Senato e democratici della Camera come una sorta di “un vero compromesso” senza “pillole avvelenate”.

Una svolta, dunque, in uno dei temi più dibattuti e oggetto di analisi e tensione in questo ultimo periodo per quello che concerne l’attualità dell’agenda politica statunitense.

L’intesa rappresenta, nei fatti, una svolta per la vita politica e non solo degli States. Infatti, una volta approvato da Camera e Senato, l’accordo impedirà per due anni il pericolo di nuovi deleteri ‘shutdown‘ del governo federale ed anche il rischio, come ben noto, che il debito degli Stati Uniti possa andare in default.

Un pericolo che non era affatto lontano, anzi, per qualcuno, dietro la porta degli Usa, addirittura. Ad ogni modo la svolta è arrivata. Intesa tra le parti, Congresso da un lato e White House dall’altra, e nel mezzo Trump, che gongola da par suo, cinguettando sul social la sua positività per questa intesa.

Nei giorni precedenti il dipartimento del Tesoro statunitense aveva avvisato del pericolo imminente per gli Usa: ovvero, senza un provvedimento volto ad alzare il tetto massimo del debito, il governo federale avrebbe seriamente corso il rischio di depauperare ogni liquidità entro il prossimo settembre. Nei fatti, come fanno notare gli analisti, il debito federale Usa supera i 22 trilioni di dollari.

“Non dobbiamo mai permette che la piena fiducia e credito degli Stati Uniti venga minacciata, per questo siamo orgogliosi di aver ottenuto la sospensione del limite del debito fino al 31 luglio 2021”, si evince tramite in una dichiarazione congiunta della Speaker Nancy Pelosi e del leader della minoranza democratica al Senato, Chuck Schumer.

Nel mentre, Mitch McConnell, leader della maggioranza repubblicana al Senato, ha dichiarato che l’accordo “assicura le risorse di cui abbiamo bisogno per ricostruire le nostre Forze Armate”.

L’intesa tra le parti, Governo USA e Congresso è stato come noto negoziato da Pelosi e dal segretario al Tesoro, Steven Munchin. Cosa prevede l’intesa?

Nei fatti, l’accordo implica un palese e sostanziale aumento della spesa federale, e, come hanno dichiarato i leader democratici, “rafforzerà la nostra sicurezza nazionale ed investirà nelle priorità per la classe media migliorando la sanità, la sicurezza finanziaria ed il benessere degli americani”. Si presuppone, nel contesto, come l’accordo adesso riesca ad essere agevolmente approvato al Congresso prima della pausa estiva di agosto.

Stando ai numeri, le indicazioni sono nette. I democratici potranno godere di un aumento di 27 miliardi di dollari per le spese non militari, che giungono a 632 miliardi, e di contro Donald Trump ottiene un ulteriore aumento del budget del Pentagono che si spinge fino a 738 miliardi di dollari, 22 miliardi in meno di quanto avesse richiesto ma nei fatti decisamente di più rispetto a ciò che i democratici erano disposti a concedere.

Insomma, una sorta di gioco di equilibri e di lavori di cucitura sottili tre le esigenze delle parti, in cui nessuno ottiene il massimo, ma neppure il minimo.

“Un vero compromesso”, lo ha definito appunto il presidente Usa Donald Trump. Con 320 miliardi di dollari di spese si allontana così con concretezza lo spauracchio di un probabile default degli Stati Uniti in settembre. E il numero uno della Casa Bianca rilancia: adesso pretende nuove misure per le “deportazioni veloci di migranti illegali”.

