Trump bis, giudizi dal mondo

Le Nazioni Unite sono ”pronte a lavorare in modo costruttivo” con il nuovo presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha detto il Segretario generale dell’Onu Antonio Guterres.

“Elogio il popolo degli Stati Uniti d’America per la sua partecipazione attiva al processo democratico. Le Nazioni Unite sono pronte a lavorare in modo costruttivo con la nuova amministrazione per affrontare le sfide drammatiche che il nostro mondo sta affrontando”, ha sostenuto Guterres.

aggiornamento ore 2.11

“Continueremo ad approcciarci e a gestire le relazioni tra Cina e Stati Uniti sulla base dei principi del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione vantaggiosa per entrambi”, le parole della portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning.

“Congratulazioni al presidente Donald Trump. Pronto a lavorare insieme come abbiamo saputo fare per quattro anni. Con le vostre convinzioni e le mie. Con rispetto e ambizione. Per più pace e prosperità”, scrive il presidente francese Emmanuel Macron in un post su X.

aggiornamento ore 8.37

Marine Le Pen augura a Donald Trump “ogni successo nella sua nuova presidenza degli Stati Uniti”. “La democrazia americana si è chiaramente espressa e gli americani ha scelto liberamente il presidente che hanno scelto. La nuova era politica che si apre deve contribuire al rafforzamento delle relazioni bilaterali e al perseguimento del dialogo e della cooperazione costruttiva sulla scena internazionale”, scrive su ‘X’ la presidente di Rassemblement National.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si congratula con Donald Trump “per la sua elezioni a presidente degli Stati Uniti”. “Per molto tempo – si legge in un post su X – Germania e Stati Uniti hanno lavorato insieme con successo promuovendo prosperità e libertà sulle due sponde dell’Atlantico. Continueremo a farlo per il bene dei nostri cittadini”.

aggiornamento ore 13.19